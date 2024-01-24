МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. МТС закрыла сделку по продаже 100% акций своей дочерней компании в Армении ЗАО "МТС Армения" компании Fedilco Group Limited, зарегистрированной на Кипре, говорится в сообщении МТС. Крах нефтедоллара: сделка века пошла прахом

"ПАО "МТС"… объявляет о закрытии сделки по продаже 100% акций своей дочерней компании в Республике Армения ЗАО "МТС Армения" (торговая марка Viva-MTS) компании Fedilco Group Limited (Республика Кипр)", — сказано в сообщении.

В периметр сделки также вошла дочерняя компания "МТС Армения" ЗАО "МобиДрам" — это платежная система, предоставляющая финансовые услуги на рынке Армении. МТС получила все корпоративные одобрения, необходимые для сделки, а также разрешения регулирующих органов Армении — Государственной комиссии защиты экономической конкуренции и Комиссии по регулированию общественных услуг.

Комиссия по регулированию общественных услуг разрешила продажу 100% акций "МТС Армения" кипрской компании "Федилко Групп Лимитед" в ноябре прошлого года. В решении КРОУ отмечалось, что министерство высокотехнологической промышленности не возражает против сделки. У Службы национальной безопасности Армении также не было замечаний.

Компания "Вива-МТС" (ЗАО "МТС Армения", на начальной стадии — "ВиваСелл") получила лицензию на осуществление деятельности в 2004 году. В сентябре 2007 года, после продажи 80% акций, компания стала дочерним предприятием одной из крупнейших телекоммуникационных компаний на территории СНГ — российской МТС. В августе 2009 года МТС приобрела оставшиеся 20%.