2024-01-24T13:27:18+03:00
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Бакальчук дала показания в Следственном комитете Санкт-Петербурга
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Гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук дала показания в следственном комитете в Санкт-Петербурге в связи с пожаром на складе в Шушарах, говорится в сообщении компании. 13... ПРАЙМ, 24.01.2024
право, общество , бизнес, новости, татьяна бакальчук, следственный комитет, санкт-петербург
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук дала показания в следственном комитете в Санкт-Петербурге в связи с пожаром на складе в Шушарах, говорится в сообщении компании.
13 января загорелся склад Wildberries в районе Санкт-Петербурга Шушары в 100 тысяч квадратных метров, площадь пожара составила 70 тысяч метров в квадрате. По оценкам страховщиков, ущерб достигает около 10-11 миллиардов рублей.
Как сообщили в Wildberries, Бакальчук 22-23 января находилась в Санкт-Петербурге.
"Татьяна Бакальчук дала развернутые показания в Следственном комитете Санкт-Петербурга РФ и подчеркнула, что компания Wildberries заинтересована в скорейшем установлении причин произошедшего и оказывает всяческое содействие следствию", — добавили в компании.
Ранее статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов назвал странным факт работы сгоревшего склада Wildberries. По его словам, объект не прошел необходимые процедуры приемки. На этом фоне Евтухов анонсировал "отдельные разбирательства".