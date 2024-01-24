МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук дала показания в следственном комитете в Санкт-Петербурге в связи с пожаром на складе в Шушарах, говорится в сообщении компании. В Техасе раскритиковали решение Верховного суда из опасения "вторжения"

13 января загорелся склад Wildberries в районе Санкт-Петербурга Шушары в 100 тысяч квадратных метров, площадь пожара составила 70 тысяч метров в квадрате. По оценкам страховщиков, ущерб достигает около 10-11 миллиардов рублей.

Как сообщили в Wildberries, Бакальчук 22-23 января находилась в Санкт-Петербурге.

"Татьяна Бакальчук дала развернутые показания в Следственном комитете Санкт-Петербурга РФ и подчеркнула, что компания Wildberries заинтересована в скорейшем установлении причин произошедшего и оказывает всяческое содействие следствию", — добавили в компании.

Ранее статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов назвал странным факт работы сгоревшего склада Wildberries. По его словам, объект не прошел необходимые процедуры приемки. На этом фоне Евтухов анонсировал "отдельные разбирательства".