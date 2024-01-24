МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России установила, что Wildberries и Ozon занимают коллективное доминирующее положение на рынке, но на проверки действует мораторий, поэтому ведомство работает с маркетплейсами для добровольного устранения нарушений, сообщил руководитель службы Максим Шаскольский. Wildberries запустил новую систему расчета рейтинга товара

"Есть достаточно много жалоб от потребителей и компаний МСП на работу маркетплейсов. Они поступают постоянно. Чаще всего жалуются на завышение логистических затрат, навязывание невыгодных условий, начисление штрафов. Мы в декабре завершили проведение анализа состояния конкуренции на этом рынке и, естественно, установили коллективное доминирующее положение Wildberries и Ozon — вместе они занимают около 80% рынка", — заявил он.

При этом глава ФАС напомнил, что сейчас действует мораторий на проверки и для исключения в дальнейшем негативных последствий служба проводит "с компаниями работу по добровольному устранению нарушений".

"Изучаем практики, направляем письма, проводим совещания. Результатом совместной работы должно стать добровольное устранение нарушений", — добавил Шаскольский на встрече с представителями Ассоциации "Некоммерческое партнерство "Объединение Корпоративных Юристов", маркетплейсов и правообладателей.

В конце мая 2023 года Шаскольский заявлял, что ведомство считает необходимым вывести маркетплейсы из-под данного моратория. В июне глава ФАС сообщил РИА Новости, что идет работа по выводу маркетплейсов из-под моратория на проверки, действующего для IT-компаний, в правительстве согласны с необходимостью этого шага.

Мораторий на плановые проверки бизнеса (постановление правительства РФ № 448) был установлен в 2022 году и продлен на 2023 и 2024 год. Согласно документу, плановые проверки могут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков.