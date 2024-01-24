ПАРИЖ, 24 янв — ПРАЙМ. Французские фермеры, вышедшие на протесты из-за неугодной политики правительства, вывалили несколько стогов сена в одном из ресторанов быстрого питания McDonald's во французской коммуне Ажен, сообщил в среду телеканал BFMTV. Польские фермеры заблокировали дороги по всей стране из-за Украины

Ранее в среду манифестации фермеров прошли и у префектуры Ажена, у которой аграрии вывалили огромные кучи сена и отходов. Аналогичная акция прошла и накануне, тогда для этого также использовался и навоз.

"После префектуры целью фермеров стал ресторан быстрого питания Ажена. Стога сена были вывалены в McDonald's", — говорится в сообщении телеканала.

Фермеры требуют признания важности их профессии и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, они выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и рост финансовой нагрузки на производство.

Протесты фермеров набирают обороты в последние недели. С четверга они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Аграрии также забрасывают отходами здания префектур и местной администрации.

Ведущий профсоюз аграриев FNSEA объявил о бессрочном продлении акций, которые к концу недели распространятся на 85 из 96 департаментов страны.