BFMTV: протестующие французские фермеры вывалили стога сена в McDonald's
ПАРИЖ, 24 янв — ПРАЙМ. Французские фермеры, вышедшие на протесты из-за неугодной политики правительства, вывалили несколько стогов сена в одном из ресторанов быстрого питания McDonald's во французской коммуне Ажен, сообщил в среду телеканал BFMTV.
Ранее в среду манифестации фермеров прошли и у префектуры Ажена, у которой аграрии вывалили огромные кучи сена и отходов. Аналогичная акция прошла и накануне, тогда для этого также использовался и навоз.
"После префектуры целью фермеров стал ресторан быстрого питания Ажена. Стога сена были вывалены в McDonald's", — говорится в сообщении телеканала.
Фермеры требуют признания важности их профессии и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, они выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и рост финансовой нагрузки на производство.
Протесты фермеров набирают обороты в последние недели. С четверга они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Аграрии также забрасывают отходами здания префектур и местной администрации.
Ведущий профсоюз аграриев FNSEA объявил о бессрочном продлении акций, которые к концу недели распространятся на 85 из 96 департаментов страны.
https://1prime.ru/business/20240124/842882344.html