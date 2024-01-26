МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Компания американского предпринимателя Илона Маска по производству чипов для мозга Neuralink оштрафована за выявленное в 2023 году нарушение правил перевозки опасных материалов, передает агентство Рейтер со ссылкой на документы в его распоряжении. Илон Маск нанес мощный удар по предвыборной компании Байдена

По данным агентства, в ходе проверок на объектах компании в Техасе и Калифорнии в феврале 2023 года представители минтранса США выяснили, что компания не была зарегистрирована в качестве перевозчика опасных материалов. Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что опасные отходы, в том числе легковоспламеняющаяся жидкость ксилол, хранились в неправильной упаковке.

"Компания Илона Маска по производству мозговых имплантов Neuralink была оштрафована за нарушение правил министерства транспорта США, касающихся перевозки опасных материалов", — говорится в сообщении агентства.

По данным агентства, общий штраф составил 2480 долларов, что ниже изначально установленного, поскольку компания согласилась устранить проблемы.

Представитель Управления по безопасности трубопроводов и опасным материалам США (PHMSA) при министерстве транспорта страны, подтвердил факт нарушений и штраф, а также заявил, что расследование закрыто. Отмечается, что компания Neuralink не ответила на запрос агентства.

В мае прошлого года Neuralink получила разрешение регулятора проводить клинические испытания на людях, а в сентябре объявила набор добровольцев для клинических испытаний по вживлению имплантатов в мозг, с помощью которых в том числе можно управлять протезами. Маск заявлял, что компания планирует создавать протезы, управляемые вживленным в мозг имплантатом. По словам бизнесмена, стоимость подобной услуги может составить около 60 тысяч долларов.