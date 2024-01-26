МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно вернулся на первое место в списке богатейших людей планеты за счет скачка стоимости акций группы, сообщает журнал Forbes. Выходец из России стал крупнейшим британским налогоплательщиком

LVMH в четверг после закрытия европейских торгов сообщила, что чистая прибыль, приходящаяся на группу, в 2023 году выросла на 8%, до 15,2 миллиарда евро. Выручка LVMH по итогам года составила 86,2 миллиарда, увеличившись на 9%. О росте выручки сообщили все подразделения, кроме сегмента винной и ликеро-водочной продукции.

На этом фоне в пятницу бумаги группы активно дорожают. По состоянию на 15.55 мск стоимость акций подскакивала на 12,23%, до 769,1 евро за ценную бумагу.

Это позволило главе LVMH вернуться на первую строчку в списке богатейших людей мира. По данным Forbes Real-Time, состояние Арно за сутки выросло сразу на 20,8 миллиарда долларов, или на 11,3%, до 205,7 миллиарда долларов.

Состояние Илона Маска, который ранее занимал первое место в списке, сократилось на 18 миллиардов долларов, или на 8,1%, до 204,2 миллиарда долларов. По итогам торгов четверга акции Tesla подешевели на 12,1% после того, как компания спрогнозировала в финансовом отчете значительное замедление роста продаж в текущем году.

Третье место в списке занимает основатель и бывший глава американского онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос, чье состояние насчитывает 179,9 миллиарда долларов (за сутки увеличилось на 0,5%), четвертое — Ларри Эллисон, сооснователь и бывший гендиректор корпорации Oracle (142,6 миллиарда долларов, снижение на 0,3%). Пятерку лидеров замыкает основатель Meta* Марк Цукерберг с состоянием в 138,8 миллиарда долларов, которое за сутки выросло на 0,6%.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская