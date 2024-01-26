С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — ПРАЙМ. Россия продолжит расширять арктический флот, заявил президент Владимир Путин на церемонии старта строительства атомного ледокола "Ленинград". Глава "Росатома" отметил хорошую динамику развития Севморпути

Глава государства отметил, что и на Чукотке, на Ямале, на Таймыре и в Якутии, а также в других арктических регионах ждут новых ледоколов и других ледовых судов.

Путин убежден, что рабочие, инженеры, ученые-атомщики, специалисты разных профессий, отечественные верфи и смежные предприятия "четко и в срок решат все поставленные перед ними задачи".

Президент добавил, что уже в скором будущем ледокол "Ленинград" отправится нести вахту в Арктику.

"Уверен, он будет гордо носить свое славное имя, долгие годы работать на благо всей России", — подчеркнул Путин.

Он пожелал строителям и будущему экипажу ледокола больших свершений.

Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что проект Северного морского пути демонстрирует хорошую динамику по товарообороту, в 2023 году был поставлен рекорд в 36,5 миллиона тонн.