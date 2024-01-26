2024-01-26T17:47:41+03:00
2024-01-26T17:47:41+03:00
2024-01-26T17:47:41+03:00
2024
https://1prime.ru/business/20240126/842902828.html
Tesla отзовет сотни тысяч машин в США из-за сбоев работы камеры
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Американский производитель электромобилей Tesla отзывает 200 тысяч машин в США из-за сбоев в работе камер заднего вида, следует из пресс-релиза Национального управления... ПРАЙМ, 26.01.2024
транспорт, бизнес, новости, сша, tesla, сбой, сбой по
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/65/841426509.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/65/841426509.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/65/841426508.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/65/841426508.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/64/841426496.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/64/841426496.jpg
https://1prime.ru/transport/20240114/842792963.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla отзывает 200 тысяч машин в США из-за сбоев в работе камер заднего вида, следует из пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).
"Tesla, Inc. (Tesla) отзывает некоторые машины, оснащенные компьютером автономного управления 4.0 и имеющие версии программного обеспечения 2023.44.30-2023.44.30.6 или 2023.44.100. Нестабильность программного обеспечения может препятствовать отображению изображения с камер заднего вида", — говорится в сообщении.
Как отмечает регулятор, отзыву подлежат 199 575 электромобилей моделей S, X и Y 2023 года выпуска.
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.