МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla отзывает 200 тысяч машин в США из-за сбоев в работе камер заднего вида, следует из пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). Tesla с начала 2024 года потеряла 94 миллиарда долларов капитализации

"Tesla, Inc. (Tesla) отзывает некоторые машины, оснащенные компьютером автономного управления 4.0 и имеющие версии программного обеспечения 2023.44.30-2023.44.30.6 или 2023.44.100. Нестабильность программного обеспечения может препятствовать отображению изображения с камер заднего вида", — говорится в сообщении.

Как отмечает регулятор, отзыву подлежат 199 575 электромобилей моделей S, X и Y 2023 года выпуска.

Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.