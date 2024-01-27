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2024
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Российскому бизнесу снизят издержки при пересечении государственной границы
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Правительство России одобрило снижение издержек бизнеса при пересечении государственной границы страны и сокращение общего времени проведения государственного контроля в... ПРАЙМ, 27.01.2024
бизнес, новости, россия, правительство рф, снижение издержек бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Правительство России одобрило снижение издержек бизнеса при пересечении государственной границы страны и сокращение общего времени проведения государственного контроля в пограничных пунктах пропуска, сообщается на сайте кабмина РФ.
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.
Изменения планируются в части наделения правительства РФ полномочиями по определению пунктов пропуска через государственную границу, в которых санитарно-карантинный, карантинный фитосанитарный и ветеринарный контроль товаров осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.