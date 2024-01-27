МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Правительство России одобрило снижение издержек бизнеса при пересечении государственной границы страны и сокращение общего времени проведения государственного контроля в пограничных пунктах пропуска, сообщается на сайте кабмина РФ. В России рекордно снизилась "смертность бизнеса", пишут СМИ

"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Изменения планируются в части наделения правительства РФ полномочиями по определению пунктов пропуска через государственную границу, в которых санитарно-карантинный, карантинный фитосанитарный и ветеринарный контроль товаров осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.