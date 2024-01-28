ВАРШАВА, 28 янв — ПРАЙМ. Переходный период для допуска сельскохозяйственной продукции с Украины на рынок Евросоюза может длиться до 30 лет, заявил заместитель министра сельского хозяйства и развития села Михал Колодзейчак в эфире радиостанции Zet. В Польше призвали защищаться от Украины

"На некоторые продукты даже до 30 лет", — ответил он на вопрос, сколько должен длиться переходный период на украинские продукты.

По его словам, такой долгий срок объясняется тем, целью является безопасность Европейского союза, "а не то, чтобы несколько богатеев купались в золоте".

Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.