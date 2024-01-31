ПАРИЖ, 31 янв — ПРАЙМ. На фоне протестов фермеров по всей стране глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр распорядился усилить контроль за условиями, которые дистрибьютеры предлагают производителям, обещая штрафовать их в размере 2% от товарооборота в случае нарушений. Испанские фермеры присоединятся к протестам в Европе

"Закон Egalim применим ко всем дистрибьюторам и ко всем европейским центрам снабжения. Я начну специфические процедуры контроля за этими европейскими биржами, чтобы убедиться, что закон не обходят, то есть заработок фермеров защищен. Мы проведем 500 проверок у пяти крупных ретейлеров", — сообщил Ле Мэр в эфире радиостанции Europe 1 в среду.

Французский закон Egalim подразумевает справедливое вознаграждение фермеров при сделке о поставках их продукции дистрибьютерам.

Ле Мэр подтвердил, что при неисполнении требований законодательства ретейлеры получат штраф в размере 2% товарооборота.

Он напомнил, что в 2020 году французский минфин выписал беспрецедентный штраф в размере 6,34 миллиона евро одному из крупнейших ретейлеров Франции Leclerc за "незаконные коммерческие действия".