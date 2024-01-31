2024-01-31T12:11:37+03:00
2024-01-31T12:11:37+03:00
2024-01-31T12:11:37+03:00
2024
https://1prime.ru/business/20240131/842944362.html
Минфин Франции проверит ретейлеров на фоне протестов фермеров
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
На фоне протестов фермеров по всей стране глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр распорядился усилить контроль за условиями, которые дистрибьютеры предлагают производителям, обещая... ПРАЙМ, 31.01.2024
финансы, бизнес, новости, франция, ретейлеры, протесты фермеров
https://cdnn.1prime.ru/images/83905/02/839050257.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83905/02/839050257.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83905/02/839050256.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83905/02/839050256.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83905/02/839050244.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83905/02/839050244.jpg
https://1prime.ru/global/20240130/842937524.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПАРИЖ, 31 янв — ПРАЙМ. На фоне протестов фермеров по всей стране глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр распорядился усилить контроль за условиями, которые дистрибьютеры предлагают производителям, обещая штрафовать их в размере 2% от товарооборота в случае нарушений.
"Закон Egalim применим ко всем дистрибьюторам и ко всем европейским центрам снабжения. Я начну специфические процедуры контроля за этими европейскими биржами, чтобы убедиться, что закон не обходят, то есть заработок фермеров защищен. Мы проведем 500 проверок у пяти крупных ретейлеров", — сообщил Ле Мэр в эфире радиостанции Europe 1 в среду.
Французский закон Egalim подразумевает справедливое вознаграждение фермеров при сделке о поставках их продукции дистрибьютерам.
Ле Мэр подтвердил, что при неисполнении требований законодательства ретейлеры получат штраф в размере 2% товарооборота.
Он напомнил, что в 2020 году французский минфин выписал беспрецедентный штраф в размере 6,34 миллиона евро одному из крупнейших ретейлеров Франции Leclerc за "незаконные коммерческие действия".