МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России будет наделена полным спектром полномочий контроля за соблюдением запрета на совмещение естественно-монопольных и конкурентных видов деятельности, заявили в службе, комментируя принятой Госдумой соответствующий закон. В Госдуме предложили расширить антимонопольное регулирование

Госдума приняла закон, позволяющий с 2030 года ФАС через суд требовать принудительной продажи акций компаний, нарушивших запрет на совмещение деятельности в электроэнергетике в рамках группы лиц или аффилированных лиц.

"Служба будет наделена полным спектром полномочий по контролю за соблюдением запрета на совмещение естественно-монопольных и конкурентных видов деятельности", — говорится в сообщении антимонопольной службы.

"За нарушения правил электроэнергетического рынка акции компаний могут быть принудительно проданы", — подчёркивает ФАС.

Служба также обращает внимание, что по новому закону акции, которые подлежат принудительной продаже, могут быть переданы только по результатам открытого аукциона. Сейчас же у ФАС есть полномочия обращаться с иском в суд только по принудительной продаже имущества компаний, но не акций.

В частности, ФАС может обратиться в суд с требованием принудительной продажи акций компаний, например, когда организация осуществляет энергосбытовую деятельность вместе с передачей электроэнергии, заключили в службе.