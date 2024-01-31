МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. В Великобритании раскритиковали правительство за неспособность направить Украине средства, полученные от продажи ФК "Челси", пишет The Guardian. ЕС "прогнет" страны, не желающие помогать Киеву, заявил эксперт

Отмечается, что средства от продажи доли российского олигарха Романа Абрамовича в ФК "Челси" остаются заблокированными на счетах в британском банке из-за спора между бизнесменом и бывшим владельцем клуба и британским правительством. Речь идет о 2,5 миллиарда фунтов стерлингов.

В 2022 году власти Великобритании позволили Абрамовичу продать футбольный клуб, несмотря на то, что бизнесмен на тот момент уже находился под антироссийскими санкциями, при условии, что эти деньги будут направлены на помощь пострадавшим в ходе конфликта на Украине.

В Палате лордов назвали "немыслимым" неспособность местных властей потратить 2,5 миллиарда фунтов спустя два года после совершения сделки.

"Невыполненное обещание, данное господином Абрамовичем во время продажи ФК "Челси", плохо отражается и на правительстве, поскольку они не настаивают на более твердых обязательствах. Мы призываем использовать все доступные правовые рычаги, чтобы быстро выйти из этого тупика и чтобы Украина могла получить обещанную, столь необходимую и давно назревшую помощь", — заявил бывший советник Дэвида Кэмерона по национальной безопасности Питер Рикеттс.

Источники, близкие к Роману Абрамовичу, утверждают, что договоренность заключалась в том, чтобы средства были переданы всем пострадавшим в ходе украинского конфликта, в то время, как власти Великобритании настаивают на том, что средства должны быть потрачены исключительно на гуманитарные цели на Украине.