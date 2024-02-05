МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. В рамках бизнес-миссии центра "Мой бизнес" в Даляне приморские предприниматели заключили контракты на экспорт товаров в Китай на сумму более одного миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства Приморского края. Россия и Китай в лучших отношениях за всю историю, заявил Шойгу

Согласно данным пресс-службы, в поездке приняли участие 19 представителей бизнеса Приморья. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России", проходивший в Даляне с 27 января по 5 февраля, собрал ведущих российских производителей продуктов питания и привлек много предпринимателей из Китая.

По словам коммерческого директора ООО "Логика" Анатолия Дергачева, китайские партнеры заинтересованы в импорте консервированной продукции, в особенности рыбных консервов. "Мы уже поставляем эту продукцию в Монголию и рассчитываем, что она будет востребована и в КНР. Нам удалось провести шесть полноценных встреч с заинтересованными покупателями, с двумя из них готовы сотрудничать. Рассчитываем в марте заключить контракты. Думаю, в этом году будут первые отгрузки нашей продукции в КНР", — отметил Дергачев.

В центре также отметили, что поддержка бизнеса является важной частью работы по улучшению инвестиционного климата в Приморье. Она оказывает существенное влияние на национальный рейтинг инвестиционного климата региона.