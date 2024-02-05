МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Верховный суд России согласился с нижестоящими инстанциями, признавшими законным и обоснованным включение в реестр требований кредиторов ООО "Гугл", российского подразделения Google, требований Федеральной налоговой службы РФ в размере около 19,6 миллиарда рублей. Эксперты раскрыли последствия банкротства Evergrande для азиатских рынков

Как следует из опубликованного определения суда, судья ВС РФ Ирина Букина отклонила кассационную жалобу американской Google LLC, единственного участника ООО "Гугл", просившей отправить данный вопрос на пересмотр в Судебную коллегию по экономическим спорам.

Изначально ФНС просила включить в реестр требования в размере около 21,2 миллиарда рублей, но потом уточнила сумму. Арбитражный суд Москвы в марте 2023 года признал обоснованными и включил в реестр требования в размере около 19,6 миллиарда рублей. На эту сумму Google был оштрафован российскими судами общей юрисдикции за неудаление запрещенной информации.

Требования ФНС стали самыми большими в реестре российской "дочки" Google. Так, на конец августа, когда прошло первое собрание кредиторов "Гугла", в реестр были включены голосующие требования на сумму около 20,2 миллиарда рублей.

Должник оспаривал в вышестоящих инстанциях включение требований ФНС в реестр, полагая, что это сделает невозможным удовлетворение требований иных кредиторов и что основанные на административных штрафах требования должны учитываться за реестром и удовлетворяться после реестровых требований, как и прочие финансовые санкции.

Суды, однако, указали, что административные штрафы относятся к обязательным платежам, и не являются финансовой санкцией. Как отметил суд округа, "административный штраф по своей природе не может быть определен как неустойка (штраф, пеня) или иная финансовая санкция… так как наложение административного штрафа происходит вследствие нарушения законодательства и не является результатом неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства".

Арбитражный суд Москвы в октябре признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.