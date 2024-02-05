МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. "Яндекс" продолжит работать в стране, и этот факт для Кремля важен. Достигнутые договоренности по продаже основного бизнеса консорциуму частных инвесторов можно приветствовать, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. За покупку "Яндекса" расплатятся юанями

Представитель Кремля отметил, что "Яндекс" — один из национальных чемпионов в области высоких технологий, поэтому Москве важно было сохранить этот ресурс в стране. Кроме того, компания создает множество рабочих мест, особенно успешно трудоустраивая талантливую молодежь. "Все-таки главным владельцем остается менеджмент компании, российский менеджмент компании — это тоже важно", — пояснил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента отметил, что никаких обязательств по согласованию подобных сделок с администрацией главы государства не существует, это вопрос корпоративных договоренностей.

Ранее в понедельник "Яндекс" сообщил, что нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов, новой головной компанией "Яндекса" станет МКАО "Яндекс", основным владельцем которой будет закрытый паевой инвестфонд "Консорциум.Первый" во главе с менеджментом российской компании. Предполагается, что активы будут оплачены комбинацией акций и денег, причем денежная часть будет выплачена в юанях, а купля-продажа будет осуществлена в два этапа.

Владельцы и управляющие нидерландской компании обсуждали различные варианты реорганизации бизнеса на протяжении многих месяцев. Вокруг сделки было много дискуссий. В частности, глава ВТБ Алексей Костин предлагал не покупать "Яндекс", а передать его под внешнее управление государства, как это было сделано с финской компанией Fortum. В декабре 2023-го юрлицо "Яндекса" зарегистрировали в специальном административном районе в Калининградской области.