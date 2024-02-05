МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Россельхознадзор не выступает против поставок в РФ гвоздик из Эквадора, служба выражает недоверие именно к системе фитосанитарной сертификации у ряда стран ЕС — но отгрузки возможны и через другие направления, например, Белоруссию или Турцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора. Россия попросила страны ЕС прекратить сертификацию эквадорских гвоздик

"Мировой импорт гвоздики в РФ — 213,4 миллиона штук, поставки эквадорской гвоздики составляют 63,8 миллиона штук в год, то есть 29,9% от всего импорта гвоздики в РФ. Остальной импорт в РФ осуществляют Кения, Мозамбик, Берег Слоновой Кости и т.д", — сообщили в пресс-службе.

Россельхознадзор сообщил накануне, что все чаще обнаруживает карантинные объекты в эквадорских гвоздиках, ввезённых через страны ЕС (Нидерланды, Германия, Латвия, Литва), в частности, речь о выявлении западного (калифорнийского) цветочного трипса. В этой связи ведомство попросило уполномоченные органы этих стран прекратить с 9 февраля сертификацию эквадорских гвоздик в адрес российских получателей.

"Россельхознадзор не запрещает ввоз эквадорской гвоздики. Однако служба выражает недоверие к система фитосанитарной сертификации подкарантинной продукции стран ЕС, таких как Нидерланды, Германия, Латвия и Литва", — пояснили в пресс-службе.

На сегодняшний день эквадорская гвоздика поступает как через страны Европейского союза, так и из Турции, Сербии, Белоруссии. Таким образом, "поставки этой продукции остаются возможными через ряд стран, в первую очередь Беларусь, Турцию, Сербию, Словакию", сообщили в пресс-службе.

А наибольшее количество обнаружений карантинных объектов в эквадорских гвоздиках, поступающих из вышеперечисленных стран ЕС, по мнению ведомства, "говорит об отсутствии предэкспортного контроля и выдачи сертификатов с заведомо ложной информации о безопасности продукции".