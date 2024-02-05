БРЮССЕЛЬ, 5 фев — ПРАЙМ. Евросоюз даст финансовые гарантии на 90 миллионов евро для программы входящей в группу Всемирного банка (ВБ) Международной финансовой корпорации (IFC) по поддержке частного сектора на Украине, следует из распространенного в понедельник заявления Еврокомиссии. В Польше объявили "ноль толерантности" для украинского продовольствия

"Еврокомиссия и IFC подписали соглашение по гарантиям для поддержки инвестиций, которые должны способствовать всеобъемлющему и долгосрочному восстановлению Украины. В соответствии с этим соглашением, ЕС даст финансовые гарантии на 90 млн евро для поддержки инвестиций IFC на Украине", — говорится в заявлении Еврокомиссии.

Сообщается также, что общий объем инвестиций частного сектора по этой программе должен составить 500 миллионов евро.

Международная финансовая корпорация в конце 2022 года предложила программу для поддержки инвестиций в частный сектор на Украине на общую сумму два миллиарда долларов США. IFC предоставила в рамках программы финансирование на сумму более 650 миллионов долларов и привлекла еще более 400 миллионов долларов для поддержки технологического сектора, агробизнеса, критически важного экспорта и импорта, а также финансирования предприятий малого и среднего бизнеса на Украине.