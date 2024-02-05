2024-02-05T15:28:01+03:00
2024-02-05T15:28:01+03:00
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2024
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ЕС даст гарантии для программы поддержки частного сектора на Украине
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Евросоюз даст финансовые гарантии на 90 миллионов евро для программы входящей в группу Всемирного банка (ВБ) Международной финансовой корпорации (IFC) по поддержке частного... ПРАЙМ, 05.02.2024
сельское хозяйство, бизнес, экономика, новости, ес, финансовая поддержка украины, финансовые гарантии ес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 5 фев — ПРАЙМ. Евросоюз даст финансовые гарантии на 90 миллионов евро для программы входящей в группу Всемирного банка (ВБ) Международной финансовой корпорации (IFC) по поддержке частного сектора на Украине, следует из распространенного в понедельник заявления Еврокомиссии.
"Еврокомиссия и IFC подписали соглашение по гарантиям для поддержки инвестиций, которые должны способствовать всеобъемлющему и долгосрочному восстановлению Украины. В соответствии с этим соглашением, ЕС даст финансовые гарантии на 90 млн евро для поддержки инвестиций IFC на Украине", — говорится в заявлении Еврокомиссии.
Сообщается также, что общий объем инвестиций частного сектора по этой программе должен составить 500 миллионов евро.
Международная финансовая корпорация в конце 2022 года предложила программу для поддержки инвестиций в частный сектор на Украине на общую сумму два миллиарда долларов США. IFC предоставила в рамках программы финансирование на сумму более 650 миллионов долларов и привлекла еще более 400 миллионов долларов для поддержки технологического сектора, агробизнеса, критически важного экспорта и импорта, а также финансирования предприятий малого и среднего бизнеса на Украине.