МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Проект "Твой бизнес" о развитии в России малого и среднего предпринимательства появился на сайте РИА Новости. Правительство профинансирует программу молодежного предпринимательства

Специальный раздел запущен при поддержке национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Представители МСП получили возможность рассказать о становлении своего бизнеса, а читатели смогут узнать о развитии МСП в стране, о решении проблем, с которыми сталкивается малый и средний бизнес. Кроме того, в проекте будет серия материалов, посвященная импортозамещению и мерам государственной поддержки в этой сфере.

"Мы считаем запуск данного раздела своевременным: малый и средний бизнес является движущей силой экономического развития, способен обеспечить рост производства и занятости, поэтому эта тема касается каждого жителя России", — сказал заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Груздев.

Целевая аудитория раздела — представители бизнеса, а также государственные ведомства и структуры, ответственные за поддержку малого и среднего предпринимательства. "Твой бизнес" поможет информировать граждан о ходе реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

В разделе "Твой бизнес" предусмотрено пять тематических рубрик, в которых будут публиковаться новости, редакционные статьи, интервью, обзоры, советы, материалы в формате "вопрос-ответ", инфографики и фотоленты.

Рубрика "Новости" отражает наиболее важные события из сферы малого и среднего предпринимательства, включая взаимодействие бизнеса и госструктур, а также анонсы мер поддержки.

Рубрика "Сделано с умом" состоит из редакционных материалов, рассказывающих про малый и средний бизнес России, запуск предприятий и открытие новых площадок.

Интервью с представителями малого и среднего бизнеса можно прочитать в рубрике "Личный опыт". Герои рассказывают, почему решили заниматься бизнесом, как начинали работать в этой сфере и учились перестраиваться при росте и расширении бизнеса.

В рубрике "Вопрос решен" можно будет узнать ответы экспертов на популярные запросы в сфере малого и среднего предпринимательства.

Рубрика "Поддержка бизнеса" расскажет о мерах поддержки в этой сфере, авторами материалов в ней могут выступать федеральные и региональные органы власти и банки.

Тематический раздел о малом и среднем предпринимательстве создан в связи с отсутствием на рынке подобного информационного ресурса и с поддержкой данной тематики президентом России Владимиром Путиным. В конце июня глава государства на пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени" заявил о необходимости вести целенаправленную политику по продвижению отечественных брендов на мировом рынке на всех уровнях, в том числе в СМИ.