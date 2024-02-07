МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. "Почта России" на два месяца приостановила наземную доставку посылок в 24 европейские страны, авиадоставка работает в прежнем режиме, следует из уведомления на сайте компании и комментария пресс-службы. "Почта России" отметила девятикратный рост числа отправлений из ОАЭ

"Почта России временно доставляет посылки в часть стран Европы только авиатранспортом. Список стран: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония", — говорится в уведомлении.

"Наземная доставка отправлений в Европу возобновится в ближайшие два месяца. Сейчас "Почта России" временно доставляет посылки в некоторые страны Европы только самолетами. Авиационная доставка идет в обычном режиме, а ее сроки традиционно короче наземной", — уточнили в пресс-службе.

Там объяснили, что временные изменения связаны с бюрократическими сложностями при оформлении наземных трансграничных перевозок по европейскому направлению.

Сейчас "Почта России" доставляет отправления более чем в 130 стран.