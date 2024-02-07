БЕРЛИН, 7 фев — ПРАЙМ. Правительство Германии предпринимает шаги для национализации дочерних предприятий "Роснефти" после передачи их под внешнее управление, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники. Крым продолжит национализацию активов украинских олигархов

"Федеральное министерство экономики готовится к национализации нефтяной компании Rosneft Deutschland (RD). В понедельник российский концерн "Роснефть" был формально привлечен к соответствующим слушаниям", — пишет издание.

Данное слушание предваряет последующую национализацию и является формальной процедурой, которую правительство хочет соблюсти, отмечает Handelsblatt.

По данным инсайдеров, окончательное решение еще не принято, однако правительство больше не считает подходящим методом для решения вопроса постоянное продление срока действия внешнего управления.

В декабре "Роснефть" подала конституционную жалобу в Федеральный административный суд Германии против передачи ее дочерних предприятий под внешнее управление германского Федерального сетевого агентства.

Четырнадцатого марта суд отклонил иск "Роснефти" против немецкого правительства, поддержав передачу ее активов под внешнее управление. Без результатов осталась также подача апелляции в августе.

Кроме того, защита "Роснефти" в апреле направила в минэкономики ФРГ требование о возмещении убытков от внешнего управления "дочек" компании в Германии, также был направлен иск против продления такого управления. Представитель "Роснефти" в суде Бертран Мальмендье в интервью РИА Новости ранее заявлял, что внешнее управление долей "Роснефти" в нефтеперерабатывающих заводах в ФРГ фактически наложило нефтяное эмбарго, хотя для этого нет никаких правовых оснований.

Правительство ФРГ в сентябре позапрошлого года передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. "Роснефть" через юристов пытается оспорить это решение.