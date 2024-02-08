МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Сеть кинотеатров "Формула кино" просит арбитражный суд Москвы взыскать около 857 миллионов рублей с другой крупной киносети "Синема Парк", обе сети функционируют под брендом "Объединенная киносеть "Формула кино / Синема Парк". Фильм "Мастер и Маргарита" собрал более миллиарда рублей

Как следует из опубликованного определения суда, иск поступил в суд 31 января, предварительные слушания по делу назначены на 11 апреля. Основания исковых требований в материалах суда пока не приводятся.

До этого, в конце декабря, АО "Синема Парк" предъявило иск к ООО "Формула кино" об изменении условий договора, к его рассмотрению суд приступит 26 февраля. Подробности, в частности предмет договора, также пока не сообщаются.

Ранее стороны однажды уже судились — "Формула кино" требовала от "Синема Парка" около 77 миллионов рублей долга по арендной плате по договору 2012 года. Спор закончился утверждением мирового соглашения, по условиям которого арендатор "Синема Парк" обязался выплатить истцу 27 миллионов рублей штрафа, а также провести полную реновацию арендуемого мультиплекса истца на общую сумму не менее 50 миллионов рублей без остановки кинопоказа.

По сообщениям СМИ, в 2017 году обе киносети приобрел бизнесмен Александр Мамут: "Формулу кино" — у Михаила Фридмана и его партнеров, "Синема Парк" — у сына Сулеймана Керимова. В 2018 году Rambler Group Мамута объявила о начале долгосрочной стратегии развития до 2021 года, в рамках которой бренды "Синема Парк" и "Формула кино" объединятся с онлайн-кинотеатром Okko под единым брендом, при этом на каком-то этапе "использование брендов "Синема Парк" и "Формула кино" будет прекращено".

Гендиректор объединенной киносети "Формула кино / Синема парк" Алексей Васясин в сентябре 2022 года подтвердил РИА Новости, что Мамут покинул пост председателя совета директоров киносети и вышел из его состава.

По данным ЕГРЮЛ, единственным участником ООО "Формула кино" сейчас является Ильшат Нигматуллин, президент группы компаний "Гранель". Соответствующая запись появилась в реестре в феврале 2022 года. Единственный акционер АО "Синема Парк" — кипрская CP Invest (Overseas) Limited.

Сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино" – крупнейший в России оператор кинотеатров, сообщает ее сайт. В состав киносети входит 74 кинотеатра в 29 городах России.