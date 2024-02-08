БЕРЛИН, 8 фев — ПРАЙМ. Национализация правительством Германии дочерних предприятий российской "Роснефти" после передачи их под внешнее управление станет беспрецедентным шагом и навсегда подорвет инвестиционную безопасность в стране, сообщили юристы, представляющие интересы компании. Депозитарий "СПБ Биржи" договорился о разблокировке клиентских активов

Ранее издание Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщило, что министерство экономики Германии предпринимает шаги для национализации дочерних предприятий "Роснефти" вместо того, чтобы и дальше продлевать внешнее управление ими, и в понедельник российская компания была формально привлечена к соответствующим слушаниям.

"Такая экспроприация стала бы беспрецедентной мерой в истории Федеративной Республики Германия и навсегда подорвала бы безопасность инвестиций. Как компания, акции которой котируются на бирже, "Роснефть" примет все меры для защиты прав своих акционеров", — говорится в сообщении адвокатской конторы Malmendier Legal, представляющей интересы "Роснефти" в суде, в аккаунте юристов в соцсети LinkedIn.

По данным юристов, министерство экономики обосновывает свое решение тем, что в рамках внешнего управления работа НПЗ будет поставлена под угрозу в случае, если российский контроль над дочерними компаниями будет восстановлен, а партнеры по контрактам откажутся сотрудничать с "Роснефтью". Также ведомство якобы связало процесс с текущим конфликтом на Украине, ввиду которого якобы сложно предсказать, когда российская сторона смогла бы снова взять под контроль свои компании. Юрист предупредил о рисках трюка с увольнением для повышения пенсий

"Этот анонс министерства вписывается в серию мер немецкого правительства, направленных на экспроприацию или конфискацию российских активов в Германии до окончания срока полномочий с целью создания свершившегося факта и перераспределения контроля над критически важной инфраструктурой и маршрутами поставок энергоносителей", — добавили юристы "Роснефти".

В декабре 2023 года "Роснефть" подала конституционную жалобу в Федеральный административный суд Германии против передачи ее дочерних предприятий под внешнее управление германского Федерального сетевого агентства.

Четырнадцатого марта 2023 года суд отклонил иск "Роснефти" против немецкого правительства, поддержав передачу ее активов под внешнее управление. Без результатов осталась также подача апелляции в августе.

Кроме того, защита "Роснефти" в апреле направила в минэкономики ФРГ требование о возмещении убытков от внешнего управления "дочек" компании в Германии, также был направлен иск против продления такого управления. Представитель "Роснефти" в суде Бертран Мальмендье в интервью РИА Новости ранее заявлял, что внешнее управление долей "Роснефти" в нефтеперерабатывающих заводах в ФРГ фактически наложило нефтяное эмбарго, хотя для этого нет никаких правовых оснований.

Правительство ФРГ в сентябре 2022 года передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. "Роснефть" через юристов пытается оспорить это решение.