МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. В Кремле не исключают ничего для защиты интересов России, в том числе ответной конфискации немецких активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Германии исчерпали все возможности для выпуска боеприпасов

Правительство Германии предпринимает шаги для национализации дочерних предприятий "Роснефти" после передачи их под внешнее управление германского Федерального сетевого агентства. Российская компания, в свою очередь, подала конституционную жалобу в Федеральный административный суд Германии против передачи ее дочерних предприятий под внешнее управление.

Пескову задали вопрос, рассматривает ли Москва ответные действия по изъятию немецких активов.

"Мы не исключаем ничего для защиты наших интересов и для противодействия незаконным шагам, о которых мы с вами ведем речь", — ответил он.

Официальный представитель Кремля добавил, что Россия и германия не ведут переговоры на высшем уровне по вопросу "Роснефти". По его словам, компания в данный момент сама защищает свои интересы, используя весь юридический арсенал.

"Но с другой стороны, конечно, это не что иное, как экспроприация чужой собственности. Это все шаги, которые подрывают, наверное, экономические и правовые устои в европейских государствах. Это шаги, которые абсолютно девальвируют инвестиционную привлекательность этих стран и имеют, конечно же, очень глубокие последствия для тех, кто принимает такие решения", — сказал Песков.

Он добавил, что при необходимости государство готово оказать помощь.