МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Встречи президента России Владимира Путина с советником по корпоративному развитию "Яндекса" Алексеем Кудриным имели место, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин в трендах. Соцсеть X отчиталась о просмотрах

так официальный представитель Кремля прокомментировал роль встречи по сделке "Яндекса.

5 февраля "Яндекс" сообщил, что Yandex N.V. заключила сделку по продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов в лице ЗПИФ "Консорциум.Первый" во главе с менеджментом российской компании.

Пескову задали вопрос, правда ли, что встреча Путина с Кудриным в 2022 году была решающим шагом в сделке по продаже активов бизнеса.

"Мы никогда же не рассказываем про внутреннюю кухню, я могу лишь подтвердить, что действительно встречи Путина с Кудриным имели место", — ответил он.

Кудрин ранее занимал пост председателя Счетной палаты. 30 ноября 2022 года сенаторы Совфеда проголосовали за его досрочное освобождение от должности. 9 декабря 2022 года Кудрин приступил к работе в компании "Яндекс" в качестве советника по корпоративному развитию.