МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Россия и Белоруссия могут создать ИКЕА под новым брендом, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Новый владелец "ИКЕА Индастри Вятка" пообещал сохранить рабочие места

"У России и Белоруссии есть реальная возможность "собрать" Икею под новым брендом. Белорусы рассказали, что решили один из главных технологических вопросов — полностью заместили фурнитуру, в том числе через поставки дружественных государств. И на ограниченный ассортимент уже выпустили в продажу коробки со знакомыми инструкциями по сборке мебели", — цитирует Дрозденко пресс-служба правительства региона.

Глава Ленобласти добавил, что большому количеству производств, которые работали "под зонтиком" Икеи, "изначально не хватало компетенций в логистике и торговле".

"Но сборка коммерческой системы уже началась. Ленобласть участвует", — уточнил Дрозденко.

В Ленинградской области IKEA владела мебельной фабрикой в Тихвине. В 2023 году новым владельцем активов IKEA в Ленобласти и Вятке стала компания "Лузалес" из Сыктывкара.