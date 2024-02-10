2024-02-10T23:15:33+03:00
2024-02-10T23:15:33+03:00
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2024
https://1prime.ru/business/20240210/843038102.html
Ленобласть и Белоруссия могут запустить собственную IKEA
Бизнес
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Россия и Белоруссия могут создать ИКЕА под новым брендом, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. "У России и Белоруссии есть реальная возможность "собрать"... ПРАЙМ, 10.02.2024
бизнес, экономика, промышленность, новости, россия, белоруссия, ленинградская область, икеа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Россия и Белоруссия могут создать ИКЕА под новым брендом, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
"У России и Белоруссии есть реальная возможность "собрать" Икею под новым брендом. Белорусы рассказали, что решили один из главных технологических вопросов — полностью заместили фурнитуру, в том числе через поставки дружественных государств. И на ограниченный ассортимент уже выпустили в продажу коробки со знакомыми инструкциями по сборке мебели", — цитирует Дрозденко пресс-служба правительства региона.
Глава Ленобласти добавил, что большому количеству производств, которые работали "под зонтиком" Икеи, "изначально не хватало компетенций в логистике и торговле".
"Но сборка коммерческой системы уже началась. Ленобласть участвует", — уточнил Дрозденко.
В Ленинградской области IKEA владела мебельной фабрикой в Тихвине. В 2023 году новым владельцем активов IKEA в Ленобласти и Вятке стала компания "Лузалес" из Сыктывкара.