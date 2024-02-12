АНКАРА, 12 фев — ПРАЙМ. Китайский автоконцерн Great Wall приостанавливает запланированные инвестиции в Турции, ссылаясь на часто меняющиеся правила и растущие затраты на рабочую силу, пишет газета Ekonomim со ссылкой на источники.

"Согласно информации, полученной Ekonomim, Great Wall, один из китайских брендов, с которым велись интенсивные публичные контакты с целью инвестирования в Турцию, объявил в прошлый четверг, что приостановил свое инвестиционное решение в стране", — пишет издание, отмечая, что на это решение повлияли "часто меняющиеся правила и растущие затраты на рабочую силу".

"Другие бренды, такие как Chery, Skywell и MG, которые планировали инвестировать, продолжают переговоры. Однако эти бренды ждут "гарантий" и привлекательных стимулов, чтобы инвестировать в Турцию, а не в европейские страны, в которые их приглашают. С другой стороны, в секторе, где в конце года прогнозируется 35-процентное сокращение, уже начался спад производства и экспорта", — отмечает газета.

Издание отмечает, что Китай, начавший "агрессивное наступление на мировой автомобильный рынок", обогнал Японию и стал крупнейшим в мире экспортером автомобилей.

"Китайские бренды, которые один за другим начали продажи в Турции, начали стремительный рост на внутреннем рынке, отбирая долю у отечественных производителей. Местные промышленники, которые не видят возможности спастись от агрессивного роста Китая, считают производство дальневосточных конкурентов в Турции единственным выходом. Этот вопрос стал важной повесткой дня и для государственного сектора", — пишет издание.

"Представители соответствующих министерств делают заявления о том, что переговоры с китайскими брендами продвигаются положительно, но привлечь эти инвестиции в Турцию будет не так-то просто. Ведь, в то время как многие страны ЕС также пытаются убедить китайцев инвестировать в Турцию, производственные затраты в Турции постепенно растут", — отмечает газета.