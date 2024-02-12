МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Малые предприятия, добывающие крабов, столкнулись с потерей "исторических" объемов добычи после урезания крабовых квот на аукционах 2019-2023 годов. В январе 2024 года компании обратились к президенту Владимиру Путину и в органы государственной власти с просьбой вмешаться в ситуацию, пишет РБК. В Росрыболовстве оценили рост экспорта дальневосточного краба в Китай

Причиной резкого сокращения объемов добычи стала начатая в 2019 году реформа крабового рынка, в рамках которой 98 процентов от общего допустимого улова в промысловых районах забрали у предприятий, за которыми они были "исторически" закреплены. Квоты были проданы на аукционах, победители которых получали инвестиционные обязательства по ремонту и строительству судов, а также инфраструктурных объектов.

Для защиты малых предприятий было решено не выставлять на аукционы лишь 2 процента крабовых квот, которые пообещали распределить по "историческому" принципу. Однако участники рынка настаивают, что изначально речь шла именно о сохранении "исторических" объемов добычи, то есть, выводе малых и средних предприятий из-под действия нового закона о квотах.

Предприятия утверждают, что в результате урезания квот их добыча снизилась настолько, что стала вовсе невыгодной и просят вернуть исключение из-под действия закона. Кроме того, они просят для стабилизации экономической ситуации не выставлять на аукционы квоты на добычу крабов в подзоне Приморье, а также разрешить добывать там синего и камчатского крабов.

В Росрыболовстве изданию рассказали, что квоты для компаний распределяются в полном соответствии с законодательством. На сокращение улова могло повлиять его общее снижение по отдельным видам. Где-то наблюдается естественная убыль популяции промысловых крабов, в том числе, из-а браконьерского промысла.

В качестве решения вопроса в ведомстве называют промысел новых видов, которые раньше не добывались в промышленных масштабах, в том числе, глубоководных видов краба.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура собирается взыскать с 31 компании и 29 человек, среди которых "крабовые короли" Дмитрий Дремлюга и Олег Кан, сотни миллиардов рублей за незаконный вылов даров моря на Дальнем Востоке. Иски к ряду рыбопромышленников региона на 376 миллиардов рублей начнут рассматривать в феврале.