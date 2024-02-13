МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Верховный суд России поддержал решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ о взыскании в пользу государства 100% акций стратегического предприятия оборонно-промышленного комплекса "Плутон", сообщило ведомство. Путин разрешил сделки с акциями "Русснефти"

Как сообщает ФАС, группа физических и юридических лиц с участием иностранных компаний, в частности, "Мастер Групп АГ, Инк." (Британские Виргинские острова) и "Мальборо Эстейтс Лимитед" (Багамы) без согласования с правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России установила контроль над "Плутоном".

В связи с этим ФАС совместно с Генпрокуратурой обратилась с иском в суд о признании сделки недействительной. Арбитражный суд Москвы, как уточняется в сообщении, согласился с доводами ведомств и "постановил взыскать 100% акций стратегического предприятия в доход Российской Федерации".

"Компании попытались оспорить решение и подали апелляционную жалобу в Девятый арбитражный апелляционный суд, а затем кассационную жалобу в Арбитражный суд Московского округа. Однако Верховный суд РФ поддержал позицию службы и отказал в передаче кассационной жалобы ответчика для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ", — заключили в ФАС.

"Плутон" — одно из крупнейших в России предприятий по созданию и разработке электровакуумных СВЧ-приборов широкого спектра применения.