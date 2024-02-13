БУЭНОС-АЙРЕС, 13 фев — ПРАЙМ. Российские высокотехнологические компании успешно осваивают рынок Перу, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в стране Игорь Романченко. США не смогли убедить Перу отдать Киеву технику, заявил посол РФ

"В последнее время в Перу успешно осваивают рынок российские высокотехнологические компании: поставки фармацевтической и медицинской продукции ("Фотек"), организация городского проката электросамокатов и электровелосипедов ("Вуш"), российские технологии спутниковой разведки полезных ресурсов (перуано-российская компания "Алтын Терус"), агрегаторы такси ("Yango", "Maksim"), высокоскоростной оптоволоконный интернет (Wow Tel) и другие", — отметил Романченко.

В 2023 году впервые были осуществлены довольно крупные поставки российской пшеницы. Россия является основным поставщиком удобрений для Перу: более 60% мочевины и 95% нитрата аммония. В целом, в структуре российского экспорта в Перу преобладают удобрения, химическая продукция, пшеница, бумага и картон, а импорта из Перу – фрукты и морепродукты, добавил дипломат.

"Перу не присоединилась к нелегитимным антироссийским санкциям. Однако из опасений попасть под вторичные санкции, компаниям, участвующим в двусторонней торговле, пришлось искать новые маршруты, переориентироваться на третьи страны. В результате, данные по реальному торговому обороту не отражаются в официальной статистике и их сложно отследить", — сказал Романченко.

По данным министерства внешней торговли и туризма Перу в 2023 году товарооборот составил 329 миллионов долларов (понижение на 22,5%), экспорт из Перу в Россию 79 миллионов долларов, импорт – 250 млн долларов. По данным торгового представительства России в Лиме, товарооборот составил 630 миллионов долларов (зафиксирован рост на 15%).

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 18.00 мск.