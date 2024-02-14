МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Британская энергетическая BP и нефтегазовая компания Абу-Даби (ОАЭ) ADNOC договорились о создании совместного предприятия (СП) в Египте, говорится в их совместном релизе. Германия и Франция страдают без российского газа, пишет СМИ

"ADNOC и BP сегодня объявляют о том, что они договорились о создании нового совместного предприятия (СП) в Египте", — говорится в сообщении. Первоначально СП, в котором BP будут принадлежать 51%, а ADNOC — 49%, сосредоточится на разработке газовых активов в Египте, отмечается в релизе.

В рамках соглашения BP передаст СП свои доли в трех концессиях на разработку, а также соглашения на разведку, в Египте, а ADNOC внесет сопоставимый денежный взнос, который может быть использован для будущих возможностей роста, говорится в сообщении.

Среди долей в концессиях на передачу СП указываются доля в 10% BP в "Шорук" (Shorouk), доля в 100% BP в North Damietta, доля в 50% BP в North El Burg, а также концессионные соглашения на разведку North El Tabya, Bellatrix-Seti East и North El Fayrouz, отмечают компании.

Создание СП планируется завершить во второй половине текущего года при получении необходимых одобрений и разрешений, отмечают компании.

Британская BP входит в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году. ADNOC была основана в 1971 году и полностью принадлежит правительству столичного эмирата ОАЭ.