МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Решение выйти из активов в России имело для Wintershall Dea "глубокие последствия", добыча и запасы компании снизились, сообщил глава компании Марио Мерен. WSJ сообщил о массовых сокращениях в ушедшей из России компании

"Выход из России был правильным и единственно верным решением. Но оно имело глубокие последствия. В течение всего года мы работали над мерами оптимизации размера компании и обеспечения конкурентоспособности в условиях сокращения добычи и запасов", – приводятся слова Мерена в годовом отчете Wintershall Dea.

"Юридическое разделение бизнеса, связанного с Россией, продолжается. BASF и LetterOne останутся владельцами компании, владеющей бизнесом, связанным с Россией", – также заявила компания.

Wintershall Dea в январе прошлого года сообщила о решении полностью уйти из России. В рамках этого процесса компания юридически отделяет свой российский бизнес от международного и планирует завершить отделение к середине 2024 года. Суммарный убыток от списания активов в России Wintershall Dea оценивала в 5,3 миллиарда евро.

Компания вместе с "Газпромом" работала в рамках нескольких совместных предприятий. "Ачимгаз", где за немецкой стороной 50%, разрабатывает участок 1А Уренгойского месторождения в Западной Сибири. "Ачим Девелопмент", в котором у Wintershall Dea 25,01%, ведёт добычу на участках 4А и 5А. Наконец, "Севернефтегазпром" работает на Южно-Русском месторождении, в этом СП у компании 35%.

Wintershall Dea – крупнейшая в Европе частная нефтегазовая компания. Работает в Северной Европе, России, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Была образована в 2019 году в результате слияния нефтегазовых активов немецкой BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана.