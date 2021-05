МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. По данным Bank of America, мир рискует "исчерпать медь" на фоне растущего спроса и дефицита предложения, а цены могут достичь 20 тысяч долларов за метрическую тонну к 2025 году. Об этом пишет журнал Financial One со ссылкой на комментарий стратега Bank of America по сырьевым товарам Майкла Видмера. Алюминий подорожал до максимума за три года

Он отметил, что производственные запасы, измеряемые в тоннах, сейчас находятся на уровне, наблюдавшемся 15 лет назад. То есть фактически на данный момент запасы покрывают лишь трехнедельный спрос на медь. При этом мировая экономика только начинает открываться и восстанавливаться.

"В связи с этим мы прогнозируем дефицит меди на рынке и дальнейшее сокращение запасов в этом и следующем году", — отметил Видмер.

Эксперт также подчеркнул, что рост волатильности, вызванный снижением запасов, не лишен прецедентов, поскольку дефицит никеля на складах LME в 2006/7 годах привел к росту цен на никель более чем на 300%.

Учитывая фундаментальные условия и истощение запасов, Видмер высказал предположение, что в ближайшие годы цена меди может подскочить до 13 тысяч долларов за метрическую тонну после того, как на прошлой неделе она впервые за десятилетие достигла отметки 10 тысяч долларов. Цены на золото превысили 1800 долларов за унцию

"НОВАЯ НЕФТЬ"

Наряду с экономическим подъемом спрос на медь также повышается благодаря ее жизненно важной роли в ряде быстроразвивающихся промышленных секторов, таких как батареи для электромобилей и полупроводники.

Дэвид Нойхаузер, основатель и управляющий директор американского хедж-фонда Livermore Partners, отметил в своем интервью для CNBC, что цены на металлы получают толчок к росту благодаря ослаблению доллара и усиливающемуся движению в сторону "зеленой" инфраструктуры.

Так, цены на сырьевые товары выросли на 3% в апреле, в результате чего глобальный индекс вырос на 80% с апреля 2020 года. Аналитики HSBC по сырьевым товарам отмечают, что спрос на медь поддерживается инвестициями в электрификацию, поскольку стратегии сокращения выбросов еще больше поддерживаются политиками.

"Я думаю, что медь — это новая нефть, и я думаю, что в ближайшие пять-десять лет медь будет выглядеть потрясающе с потенциалом роста в 20 тысяч долларов за метрическую тонну", — сказал Нойхаузер.