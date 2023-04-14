МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота символически растет в пятницу утром, чему может способствовать некоторое снижение доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. Эксперты предсказали стабилизацию цены золота

По состоянию на 8.21 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 1,05 доллара, или на 0,05%, до 2 056,35 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,6%, до 26,080 доллара за унцию.

На котировки золота оказывает влияние рынок американских госбондов. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) снижается до 3,441% с 3,451% в предыдущий торговый день. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как "надежный" актив. Поэтому цена золота и их доходность, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

Инвесторы также продолжают оценивать данные из США об инфляции. Так, потребительские цены в стране в годовом выражении выросли по итогам марта на 5% после увеличения на 6% месяцем ранее, а индекс цен производителей – на 2,7% после 4,6%. Оба показателя оказались ниже ожиданий аналитиков.

Кроме того, в протоколе своего заседания Федеральная резервная система (ФРС) сообщила, что ее участники прогнозируют "мягкую" рецессию к концу текущего года и восстановление после нее в течение двух лет.