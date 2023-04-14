МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота символически растет в пятницу утром, чему может способствовать некоторое снижение доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.

Килограммовый слиток золота высшей пробы

Эксперты предсказали стабилизацию цены золота

По состоянию на 8.21 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 1,05 доллара, или на 0,05%, до 2 056,35 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,6%, до 26,080 доллара за унцию.

На котировки золота оказывает влияние рынок американских госбондов. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) снижается до 3,441% с 3,451% в предыдущий торговый день. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как "надежный" актив. Поэтому цена золота и их доходность, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

Инвесторы также продолжают оценивать данные из США об инфляции. Так, потребительские цены в стране в годовом выражении выросли по итогам марта на 5% после увеличения на 6% месяцем ранее, а индекс цен производителей – на 2,7% после 4,6%. Оба показателя оказались ниже ожиданий аналитиков.

Кроме того, в протоколе своего заседания Федеральная резервная система (ФРС) сообщила, что ее участники прогнозируют "мягкую" рецессию к концу текущего года и восстановление после нее в течение двух лет.