МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник утром слабо растет, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы в среду ждут публикации протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Цены на газ в Европе снизились по итогам понедельника на восемь процентов

По состоянию на 8.05 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,45 доллара, или на 0,13% — до 1 931,95 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,13% — до 23,142 доллара за унцию.

Биржи США во вторник закрыты в связи с выходным днем. А на среду запланирована публикация протокола июньского заседания ФРС. Регулятор тогда сохранил ключевую ставку, прервав длительный цикл ужесточения монетарной политики.

При этом аналитики полагают, что в июле ФРС может продолжить увеличение ставки. По данным CME Group, 89,9% аналитиков закладывают повышение ставки на 25 базисных пунктов в июле с текущего уровня 5-5,25%.

Золото чувствительно к монетарной политике ФРС, которая влияет на курс доллара. Традиционно ужесточение монетарной политики поддерживает доллар, что делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.