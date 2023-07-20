МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Цена на медь растет в четверг утром, свидетельствуют данные торгов. Доллар ослабевает к мировым валютам в четверг

ЦБ Китая сохранил ключевую ставку LPR без изменений, а курс доллара снижается.

По состоянию на 9.08 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,48%, до 3,8353 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,52% — до 8 429 долларов, алюминия — на 0,59%, до 2 190,5 доллара, цинка — на 1,48%, до 2 359,5 доллара.

В четверг Народный банк Китая (Центробанк) сохранил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,55%. Решение совпало с прогнозами аналитиков. Китай является крупнейшим мировым потребителем меди, поэтому экономическая ситуация в стране может оказывать сильное влияние на котировки металла.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) к текущему моменту снижается на 0,12%, до 100,16 пункта. Ослабление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе медь, делая их более доступными для покупки в другой валюте.