МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером снижается, пока рынки ждут действий Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Счетная палата раскрыла объем резервного фонда правительства России

По состоянию на 20.38 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 5,2 доллара, или на 0,27%, до 1 961,35 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 1,19% — до 24,56 доллара за унцию.

Рынки пребывают в ожидании заседания ФРС США, запланированного на вечер среды. Инвесторы полагают, что регулятор повысит ставку на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 5-5,25% годовых.

По словам главного рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer), которого цитирует портал MarketWatch, заседание будет "определять направление движения цены на золото, и от уровня воспринимаемой "мягкости" или отсутствия таковой со стороны ФРС, вероятно, будет зависеть, совершит ли драгоценный металл очередной рывок к уровню 2 тысячи долларов в ближайшее время".