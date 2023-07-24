2023-07-24T21:00:00+03:00
2023-07-24T21:00:05+03:00
2023-07-24T21:00:00+03:00
2023
https://1prime.ru/commodities/20230724/841174327.html
Цена на золото снижается в ожидании действий ФРС
Товарно-сырьевые рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Стоимость золота в понедельник вечером снижается, пока рынки ждут действий Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По... ПРАЙМ, 24.07.2023
рынки, финансы, товарно-сырьевые рынки, новости, фонды, мир, золото, итоги торгов
https://cdnn.1prime.ru/images/83343/80/833438067.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83343/80/833438067.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83343/80/833438066.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83343/80/833438066.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83343/80/833438054.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83343/80/833438054.jpg
https://1prime.ru/personal_investments/20230705/840998538.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером снижается, пока рынки ждут действий Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 20.38 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 5,2 доллара, или на 0,27%, до 1 961,35 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 1,19% — до 24,56 доллара за унцию.
Рынки пребывают в ожидании заседания ФРС США, запланированного на вечер среды. Инвесторы полагают, что регулятор повысит ставку на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 5-5,25% годовых.
По словам главного рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer), которого цитирует портал MarketWatch, заседание будет "определять направление движения цены на золото, и от уровня воспринимаемой "мягкости" или отсутствия таковой со стороны ФРС, вероятно, будет зависеть, совершит ли драгоценный металл очередной рывок к уровню 2 тысячи долларов в ближайшее время".