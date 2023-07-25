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Цена золота чуть растет перед решением ФРС США по ставке
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Цена золота во вторник вечером чуть растет, пока рынки ждут решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ключевой ставке, свидетельствуют данные... ПРАЙМ, 25.07.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Цена золота во вторник вечером чуть растет, пока рынки ждут решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ключевой ставке, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 18.29 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,25 доллара, или на 0,17%, до 1 965,45 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,16% — до 24,863 доллара за унцию.
Рынки пребывают в ожидании заседания ФРС США, запланированного на вечер среды. Аналитики полагают, что регулятор повысит ставку на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 5-5,25% годовых. Кроме того, в четверг будет опубликована первая оценка динамики ВВП США за второй квартал. По мнению аналитиков, рост экономики страны во втором квартале замедлился до 1,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) с 2% в первом квартале.
"Эта неделя может стать взрывоопасной для золота из-за решения ФРС по ставке и поступающих ключевых экономических данных из США", — цитирует портал MarketWatch рыночного аналитика FXTM Лукмана Отунугу (Lukman Otunuga).