МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Золото в среду утром слабо меняется в цене, как и днем ранее, инвесторы продолжают с осторожностью ожидать решения Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Нефть дешевеет после выхода данных о неожиданном росте ее запасов в США

По состоянию на 7.40 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,65 доллара, или на 0,03%, до 1 964,35 доллара за тройскую унцию. Днем ранее рост его стоимости составил менее 0,1%. Сентябрьский фьючерс на серебро в то же время дешевеет на 0,2% — до 24,775 доллара за унцию.

Позднее в ходе торгов ФРС объявит свое решение. Как полагают рынки, Федрезерв может повысить учётную ставку на 0,25 процентного пункта, до 5,25-5,5%, после чего может начать сворачивать цикл ужесточения монетарной политики. Рынки также будут ждать комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла, председатель может дать рынкам подсказки о дальнейших планах регулятора.

Затем, в четверг, будет опубликована первая оценка динамики ВВП США за прошлый квартал. Как прогнозируют эксперты, рост экономики страны замедлился до 1,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) с 2% в первом квартале.

Золото чувствительно к сигналам от ФРС и макростатистике из США, это в том числе отражается на курсе доллара, влияющем на котировки драгметалла. Ужесточение монетарной политики позитивно для американской валюты и доходности долларовых гособлигаций, что делает золото менее доступным для покупки обладателями иных валют и менее популярным в качестве "надёжного" актива.