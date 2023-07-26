МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Цена на медь во вторник утром снижается перед публикацией итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Золото слабо меняется в цене перед решением ФРС об учетной ставке

По состоянию на 7.40 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,44% — до 3,907 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,84%, до 8 673,5 доллара, алюминия — на 1,4%, до 2 240 долларов, цинка — на 2,94%, до 2 488 долларов.

ФРС США опубликует итоги своего двухдневного заседания в среду вечером. Согласно CME Group, 98,9% аналитиков прогнозируют, что регулятор повысит учётную ставку на 0,25 процентного пункта, до 5,25-5,5%, а остальные — что на 0,5 п.п.

Рынки также будут ждать комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла, председатель может дать рынкам подсказки о дальнейших планах регулятора. В частности, он может начать сворачивать цикл ужесточения монетарной политики.

Всё это может серьёзно повлиять как на финансовые и сырьевые рынки, к которым относится и медный, в целом, так и обрисовать глобальные макроэкономические перспективы, а значит, и виды на спрос на промышленные металлы.