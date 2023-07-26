Цена на медь снижается в ожидании сигналов о дальнейшей монетарной политике в США
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Цена на медь во вторник утром снижается перед публикацией итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.40 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,44% — до 3,907 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,84%, до 8 673,5 доллара, алюминия — на 1,4%, до 2 240 долларов, цинка — на 2,94%, до 2 488 долларов.
ФРС США опубликует итоги своего двухдневного заседания в среду вечером. Согласно CME Group, 98,9% аналитиков прогнозируют, что регулятор повысит учётную ставку на 0,25 процентного пункта, до 5,25-5,5%, а остальные — что на 0,5 п.п.
Рынки также будут ждать комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла, председатель может дать рынкам подсказки о дальнейших планах регулятора. В частности, он может начать сворачивать цикл ужесточения монетарной политики.
Всё это может серьёзно повлиять как на финансовые и сырьевые рынки, к которым относится и медный, в целом, так и обрисовать глобальные макроэкономические перспективы, а значит, и виды на спрос на промышленные металлы.
https://1prime.ru/commodities/20230726/841187392.html