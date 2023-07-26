МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Цена на золото растет, пока рынки ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. В Америке объяснили, к чему приведет отделение экономики США от китайской

По состоянию на 20.40 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 0,36 доллара, или на 0,03%, до 1970,65 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,53% — до 24,953 доллара за унцию.

Заседание Федрезерва проходит 26-27 июля. Регулятор позднее в среду объявит свое решение по ключевой ставке. Согласно CME Group, 96,5% аналитиков ожидают ее повышения на 0,25 процентного пункта, до 5,25-5,5%. Так, изменение ставки отражается на курсе доллара, к которому чувствительно золото.

При этом в преддверии публикации итогов индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,1%, до 101,25 пункта. Дорогой доллар делает золото менее доступным при покупке драгметалла в другой валюте и наоборот.