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2023
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Стоимость золота растет в ожидании решения ФРС США по ставке
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Цена на золото растет, пока рынки ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.40 мск цена августовского... ПРАЙМ, 26.07.2023
рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, мир, фрс сша, золото, итоги торгов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Цена на золото растет, пока рынки ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.40 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 0,36 доллара, или на 0,03%, до 1970,65 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,53% — до 24,953 доллара за унцию.
Заседание Федрезерва проходит 26-27 июля. Регулятор позднее в среду объявит свое решение по ключевой ставке. Согласно CME Group, 96,5% аналитиков ожидают ее повышения на 0,25 процентного пункта, до 5,25-5,5%. Так, изменение ставки отражается на курсе доллара, к которому чувствительно золото.
При этом в преддверии публикации итогов индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,1%, до 101,25 пункта. Дорогой доллар делает золото менее доступным при покупке драгметалла в другой валюте и наоборот.