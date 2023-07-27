Цены на золото поднимаются после заседания ФРС США в начале торгов четверга
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Цена на золото растет в четверг утром, свидетельствуют данные торгов. Рынки оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
По состоянию на 8.05 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 6,65 доллара, или на 0,34%, до 1 976,75 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,85% — до 25,183 доллара за унцию.
Американский центробанк днем ранее ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 5,25-5,5% годовых. При этом рынки надеются, что ФРС начнет сворачивать длительный цикл ужесточения монетарной политики на фоне продолжающегося замедления инфляции. По данным CME Group, 78% аналитиков ожидают в сентябре сохранения ставки ФРС на текущем уровне.
Позднее в четверг рынки ждут публикации первой оценки динамики ВВП США за второй квартал. Как полагают аналитики, рост экономики страны замедлился до 1,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) с 2% в первом квартале.
Золото чувствительно к сигналам ФРС и макростатистике из США — это отражается на курсе доллара, который влияет на котировки драгметалла.
https://1prime.ru/commodities/20230727/841200790.html