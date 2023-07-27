МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Цена на золото растет в четверг утром, свидетельствуют данные торгов. Рынки оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Курс рубля демонстрирует разнонаправленную динамику

По состоянию на 8.05 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 6,65 доллара, или на 0,34%, до 1 976,75 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,85% — до 25,183 доллара за унцию.

Американский центробанк днем ранее ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 5,25-5,5% годовых. При этом рынки надеются, что ФРС начнет сворачивать длительный цикл ужесточения монетарной политики на фоне продолжающегося замедления инфляции. По данным CME Group, 78% аналитиков ожидают в сентябре сохранения ставки ФРС на текущем уровне.

Позднее в четверг рынки ждут публикации первой оценки динамики ВВП США за второй квартал. Как полагают аналитики, рост экономики страны замедлился до 1,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) с 2% в первом квартале.

Золото чувствительно к сигналам ФРС и макростатистике из США — это отражается на курсе доллара, который влияет на котировки драгметалла.