МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Цена на золото немного поднимается в понедельник вечером и в целом не показывает ярко выраженной динамики в ходе дня, при этом месяц этот драгметалл может завершить в плюсе, свидетельствуют данные торгов. Золото может вырасти в цене по итогам этого месяца

По состоянию на 21.20 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 8,25 доллара, или на 0,41%, до 2 008,15 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет в то же время на 1,84% — до 24,945 доллара за унцию.

В ходе дня этот драгметалл не показывает ярко выраженной динамики, утром стоимость слегка снижалась. В целом же в понедельник золото торгуется недалеко от круглой отметки в 2000 долларов за тройскую унцию. При этом с начала начала месяца рост стоимости золота может составить 4,14%.

Рынки оценивают действия Федеральной резервной системы (ФРС) США. В среду регулятор повысил учётную ставку на 0,25 процентного пункта, до 5,25-5,5% годовых. Теперь, по данным CME Group, 81,5% экспертов допускают, что Федрезерв прекратит цикл ужесточения кредитно-денежной политики и по итогам заседания в сентябре сохранит ставку на текущем уровне.

Кроме того, доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) снижается до 3,936% с 3,969% по сравнению с предыдущим торговым днем. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как "надежный" актив, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.