МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером немного снижается на ряде факторов, рынки в том числе реагируют на решение по рейтингу США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Более половины американцев негативно оценили состояние экономики США

По состоянию на 19.11 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 5,65 доллара, или на 0,29%, до 1 969,35 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,85% — до 23,668 доллара за унцию.

На котировки оказывает влияние решение агентства Fitch о снижении американского долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте до "АА+" с наивысшего рейтинга "ААА". Такой шаг связан с ожидаемым ухудшением фискальной ситуации в США в следующие три года и растущим уровнем государственного долга страны.

Кроме того, снижению котировок золота способствует рост доходности госбондов США. Доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) растет до 4,183% с уровня прошлого закрытия в 4,076%. Американские гособлигации являются альтернативной инвестицией золоту, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

"Цены на золото падают по мере того, как доллар переманивает на себя все потоки безопасного убежища, вызванные снижением суверенного рейтинга США, а доходность казначейских облигаций растет на фоне ожиданий продажи долговых обязательств", — сказал порталу MarketWatch старший аналитик Oanda Эдвард Мойя (Edward Moya).