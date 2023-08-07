БУДАПЕШТ, 7 авг — ПРАЙМ. Украина поддержала предложение Венгрии о субсидиях Евросоюза на оплату таможенных пошлин для вывоза зерна из Европы, сказал министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь. Украина ищет альтернативу зерновой сделке, заявили в РЗС



"В понедельник утром я обсудил с Николаем Сольским транспортировку украинской сельхозпродукции. Министр поддержал мое предложение о том, чтобы ЕС субсидировал транзитные сборы поставок украинского зерна, чтобы из Европы зерно могло попасть на традиционные рынки.", — написал Надь в соцсети Facebook*.

Ранее Надь отметил, что граничащие с Украиной страны призвали Еврокомиссию субсидировать вывоз украинского зерна по суше до европейских портов, чтобы рынки развивающихся стран не оказались заняты российской продукцией в ущерб европейской.



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