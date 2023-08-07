2023-08-07T15:21:19+03:00
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2023-08-07T15:21:19+03:00
2023
https://1prime.ru/commodities/20230807/841322100.html
Украина поддержала предложение о субсидиях ЕС на пошлины для вывоза зерна
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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БУДАПЕШТ, 7 авг — ПРАЙМ. Украина поддержала предложение Венгрии о субсидиях Евросоюза на оплату таможенных пошлин для вывоза зерна из Европы, сказал министр сельского хозяйства... ПРАЙМ, 07.08.2023
рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, венгрия, зерновая сделка, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БУДАПЕШТ, 7 авг — ПРАЙМ. Украина поддержала предложение Венгрии о субсидиях Евросоюза на оплату таможенных пошлин для вывоза зерна из Европы, сказал министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.
"В понедельник утром я обсудил с Николаем Сольским транспортировку украинской сельхозпродукции. Министр поддержал мое предложение о том, чтобы ЕС субсидировал транзитные сборы поставок украинского зерна, чтобы из Европы зерно могло попасть на традиционные рынки.", — написал Надь в соцсети Facebook*.
Ранее Надь отметил, что граничащие с Украиной страны призвали Еврокомиссию субсидировать вывоз украинского зерна по суше до европейских портов, чтобы рынки развивающихся стран не оказались заняты российской продукцией в ущерб европейской.
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