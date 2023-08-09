МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Цена на золото в среду вечером опускается, рынки ожидают выхода в четверг статистики по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Нефть дорожает после выхода статистических данных в США

По состоянию на 18.05 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 8,75 доллара, или на 0,45%, до 1 951,15 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,21% — до 22,758 доллара за унцию.

"Завтра выйдут последние данные по инфляции в США, которые станут важным ориентиром для Федрезерва, когда комитет встретится в следующем месяце, чтобы решить, стоит ли продолжать повышать процентные ставки", — прокомментировал порталу MarketWatch рыночный аналитик Kinesis Money Руперт Роулинг (Rupert Rowling).

В четверг ожидается выход статистики по годовой инфляции в США за июль. Аналитики полагают, что инфляция в прошлом месяце ускорилась до 3,3% с 3% в июне. Это может стать первым ростом показателя с июня прошлого года. По данным CME Group, 86,5% аналитиков ждут сохранения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в сентябре на текущей отметке в 5,25-5,5% годовых.

Золото чувствительно к статистике из США и сигналам от ФРС по учетной ставке, так как это влияет на курс доллара, который отражается на стоимости драгоценного металла.