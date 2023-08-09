МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе завершили торги ростом на 27,5%, у отметки 450 долларов за тысячу кубометров, при этом в течение торгового дня вплотную приближались к рубежу в 500 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), открыли торги у отметки 357,5 доллара (+1,2%). Ценовой минимум составил 352,4 доллара (–0,2%), максимум — 494 доллара (+39,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 353,3 доллара за тысячу кубометров.

Котировки в последний раз перешагивали порог в 450 долларов 21 июня. Эксперты поясняют, что рост биржевых цен на газ в Европе временный, связан с ожиданиями жары и слабого ветра.

Цены на газ в Европе снижались с конца прошлого года, пока 25 мая впервые за два года не опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в 13 раз ниже рекордных значений первых дней весны прошлого года — 3892 доллара за тысячу кубометров.

Стоимость газа на европейской бирже опускалась из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление голубого топлива.

Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью − уже 1 тысячу долларов. Зимой 2021-2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе − с 1996 года.