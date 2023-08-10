МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером незначительно опускается после того, как годовая инфляция в США показала ускорение слабее ожиданий, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США растут после выхода данных по инфляции

По состоянию на 17.22 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,9 доллара, или на 0,05%, до 1 949,7 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,4% — до 22,823 доллара за унцию.

Согласно официальной статистике, годовая инфляция в США по итогам июля составила 3,2% против 3% месяцем ранее, ускорившись впервые с июня 2022 года. Вместе с этим значение оказалось ниже прогноза в 3,3%.

На этом фоне индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,33%, до 102,15 пункта. Ослабление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте. После выхода статистики рост стоимости золота достигал 0,6%, но затем цена перешла к слабому снижению.

По данным CME Group, 90,5% аналитиков ждут сохранения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в сентябре на текущей отметке в 5,25-5,5% годовых. До выхода статистики такую вероятность допускали примерно 85% экспертов. Золото чувствительно к статистике из США и сигналам от ФРС по учетной ставке, так как это влияет на курс доллара, который отражается на стоимости драгоценного металла.

"Впереди еще долгий путь, но США добились значительного прогресса по инфляции… Если это удастся сделать более быстрыми темпами, чем предполагается сейчас, то золото может получить поддержку", — приводит портал MarketWatch слова старшего рыночного аналитика OANDA Крейга Эрлама (Craig Erlam).