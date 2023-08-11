2023-08-11T10:12:00+03:00
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2023
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Стоимость меди показывает снижение
Товарно-сырьевые рынки
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Цена на медь в пятницу утром снижается, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.05 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,87% — до 3,7235 доллара... ПРАЙМ, 11.08.2023
рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, торги, медь, биржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Цена на медь в пятницу утром снижается, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.05 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,87% — до 3,7235 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца сократилась на 0,14%, до 8 386 долларов, алюминия — увеличилась на 0,41%, до 2 204 долларов, цинка — увеличилась на 0,91%, до 2 457 долларов.
На этой неделе стало известно, что экспорт из Китая — одного из крупнейших импортеров меди в мире — за январь-июль снизился в годовом выражении на 5%, импорт — на 7,6%. При этом за июль эти показатели упали на 14,5% и 12,4% год к году соответственно. При этом индекс потребительских цен (CPI) — основной показатель инфляции — сократился на 0,3% в годовом выражении по итогам июля.