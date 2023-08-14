МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник опускается, что вкупе с падением фондовых индексов её крупного потребителя — Китая — может свидетельствовать о негативных перспективах спроса, свидетельствуют данные торгов. Падение цен на медь на текущей неделе может стать крупнейшим за три месяца

По состоянию на 7.45 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,7%, до 3,692 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца сократилась на 1,09%, до 8 294,5 доллара, алюминия — на 1,29%, до 2 175,5 доллара, цинка — на 2,42%, до 2 397,5 доллара.

В ходе торгов понедельника основные фондовые индексы в Китае снижаются более чем на 1% после ослабления в технологическом секторе в США, а также на опасениях по поводу сектора недвижимости.

Китай — крупный потребитель промышленных металлов, поэтому такие негативные макроэкономические признаки соответственным образом могут отражаться на стоимости меди.