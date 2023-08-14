Медь дешевеет одновременно с фондовыми индексами Китая
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник опускается, что вкупе с падением фондовых индексов её крупного потребителя — Китая — может свидетельствовать о негативных перспективах спроса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.45 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,7%, до 3,692 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца сократилась на 1,09%, до 8 294,5 доллара, алюминия — на 1,29%, до 2 175,5 доллара, цинка — на 2,42%, до 2 397,5 доллара.
В ходе торгов понедельника основные фондовые индексы в Китае снижаются более чем на 1% после ослабления в технологическом секторе в США, а также на опасениях по поводу сектора недвижимости.
Китай — крупный потребитель промышленных металлов, поэтому такие негативные макроэкономические признаки соответственным образом могут отражаться на стоимости меди.
https://1prime.ru/commodities/20230814/841419168.html